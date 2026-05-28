SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fundamenta Real Estate-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Fundamenta Real Estate eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Fundamenta Real Estate-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Fundamenta Real Estate-Papiers betrug an diesem Tag 18,09 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 552,890 Fundamenta Real Estate-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.05.2026 9 509,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 17,20 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 4,90 Prozent.

Am Markt war Fundamenta Real Estate jüngst 590,17 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at