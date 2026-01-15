SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Fundamenta Real Estate-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 15.01.2023 wurde das Fundamenta Real Estate-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Fundamenta Real Estate-Papier letztlich bei 16,14 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61,965 Anteilen. Die gehaltenen Fundamenta Real Estate-Aktien wären am 14.01.2026 1 106,07 CHF wert, da der Schlussstand 17,85 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 10,61 Prozent.

Fundamenta Real Estate wurde am Markt mit 607,33 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at