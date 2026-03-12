SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Fundamenta Real Estate eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fundamenta Real Estate-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16,24 CHF. Bei einem Fundamenta Real Estate-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,158 Fundamenta Real Estate-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114,24 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Papiers am 11.03.2026 auf 18,55 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 14,24 Prozent.

Fundamenta Real Estate wurde am Markt mit 634,09 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at