Fundamenta Real Estate Aktie
WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517
|Rentables Fundamenta Real Estate-Investment?
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12.11.2026 10:03:23
SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fundamenta Real Estate von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Fundamenta Real Estate-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Fundamenta Real Estate-Anteile bei 17,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 574,713 Fundamenta Real Estate-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 17,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 798,85 CHF wert. Damit wäre die Investition um 2,01 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Fundamenta Real Estate belief sich zuletzt auf 578,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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