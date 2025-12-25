SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Fundamenta Real Estate gewesen.

Die Fundamenta Real Estate-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Fundamenta Real Estate-Papier 17,99 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 555,962 Fundamenta Real Estate-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 673,74 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Anteils am 23.12.2025 auf 17,40 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 3,26 Prozent verringert.

Der Marktwert von Fundamenta Real Estate betrug jüngst 596,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at