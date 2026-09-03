SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Fundamenta Real Estate-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 03.09.2021 wurde die Fundamenta Real Estate-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,59 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Fundamenta Real Estate-Papier investiert hätte, befänden sich nun 51,058 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 870,53 CHF, da sich der Wert einer Fundamenta Real Estate-Aktie am 02.09.2026 auf 17,05 CHF belief. Mit einer Performance von -12,95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Fundamenta Real Estate war somit zuletzt am Markt 577,44 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at