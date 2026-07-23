SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Fundamenta Real Estate eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Fundamenta Real Estate-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,94 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 55,751 Fundamenta Real Estate-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 961,71 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Anteils am 22.07.2026 auf 17,25 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 3,83 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Fundamenta Real Estate eine Börsenbewertung in Höhe von 588,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at