Fundamenta Real Estate Aktie

Fundamenta Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Fundamenta Real Estate-Anlage unter der Lupe 14.05.2026 10:03:37

SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fundamenta Real Estate eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Fundamenta Real Estate-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,29 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,185 Fundamenta Real Estate-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 88,67 CHF, da sich der Wert einer Fundamenta Real Estate-Aktie am 13.05.2026 auf 17,10 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 11,33 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Fundamenta Real Estate betrug jüngst 589,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fundamenta Real Estate AG

mehr Nachrichten