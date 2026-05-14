SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Fundamenta Real Estate-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,29 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,185 Fundamenta Real Estate-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 88,67 CHF, da sich der Wert einer Fundamenta Real Estate-Aktie am 13.05.2026 auf 17,10 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 11,33 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Fundamenta Real Estate betrug jüngst 589,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at