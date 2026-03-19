SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fundamenta Real Estate-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Fundamenta Real Estate-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,14 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Fundamenta Real Estate-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,258 Fundamenta Real Estate-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 982,44 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Anteils am 18.03.2026 auf 18,80 CHF belief. Mit einer Performance von -1,76 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Fundamenta Real Estate einen Börsenwert von 642,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at