SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fundamenta Real Estate-Aktien verlieren können.

Die Fundamenta Real Estate-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,79 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,054 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 17,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,92 CHF wert. Mit einer Performance von -14,08 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Fundamenta Real Estate eine Börsenbewertung in Höhe von 581,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at