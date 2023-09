SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Galenica eingefahren

Bei einem frühen Galenica-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Galenica-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 63,80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Galenica-Aktie investierten, hätten nun 156,740 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 807,21 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Anteils am 05.09.2023 auf 68,95 CHF belief. Mit einer Performance von +8,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Galenica zuletzt 3,45 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at