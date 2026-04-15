Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Lukrative Galenica-Anlage?
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15.04.2026 10:04:18
SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Galenica-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 77,95 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Galenica-Aktie investiert, befänden sich nun 1,283 Galenica-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Galenica-Aktien wären am 14.04.2026 115,14 CHF wert, da der Schlussstand 89,75 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,14 Prozent angezogen.
Alle Galenica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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