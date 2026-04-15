SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Galenica eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Galenica-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 77,95 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Galenica-Aktie investiert, befänden sich nun 1,283 Galenica-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Galenica-Aktien wären am 14.04.2026 115,14 CHF wert, da der Schlussstand 89,75 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,14 Prozent angezogen.

Alle Galenica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at