Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Galenica-Investmentbeispiel
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18.03.2026 10:04:50
SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Galenica-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Galenica-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 72,05 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 138,793 Galenica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (94,75 CHF), wäre die Investition nun 13 150,59 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 31,51 Prozent.
Jüngst verzeichnete Galenica eine Marktkapitalisierung von 4,72 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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