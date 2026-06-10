Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Profitable Galenica-Anlage?
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10.06.2026 10:04:15
SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Galenica-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Galenica-Aktie 71,45 CHF wert. Bei einem Galenica-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 139,958 Galenica-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 83,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 728,48 CHF wert. Damit wäre die Investition um 17,28 Prozent gestiegen.
Galenica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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