Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Lohnendes Galenica-Investment?
|
30.09.2026 10:03:37
SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Galenica-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 67,75 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Galenica-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,476 Galenica-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 81,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,66 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Galenica betrug jüngst 4,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galenica AG
|
30.09.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.09.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Galenica von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
09.09.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.09.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Galenica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.08.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Galenica von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
12.08.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Galenica maintains its track record of consistent growth (EQS Group)
|
06.08.26
|Galenica wächst mit hoher Kontinuität weiter (EQS Group)
Analysen zu Galenica AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Galenica AG
|86,40
|-0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.