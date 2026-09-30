SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Galenica-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 67,75 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Galenica-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,476 Galenica-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 81,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,66 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Galenica betrug jüngst 4,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at