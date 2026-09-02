Galenica Aktie

Galenica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466

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Performance unter der Lupe 02.09.2026 10:03:27

SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Galenica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Galenica-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Galenica-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Galenica-Papier letztlich bei 69,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Galenica-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 143,885 Galenica-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Galenica-Aktie auf 83,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 956,83 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 19,57 Prozent.

Der Marktwert von Galenica betrug jüngst 4,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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