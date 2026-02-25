Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Galenica-Performance
|
25.02.2026 10:04:07
SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Galenica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Galenica-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Galenica-Papier bei 59,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 167,785 Galenica-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.02.2026 16 006,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 95,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 60,07 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Galenica eine Börsenbewertung in Höhe von 5,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Galenica AG
|104,40
|-0,19%
