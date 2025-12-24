Galenica Aktie
SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Galenica-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 75,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Galenica-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,325 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Galenica-Papiers auf 97,55 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,29 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 29,29 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Galenica eine Börsenbewertung in Höhe von 4,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
