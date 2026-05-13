Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Galenica-Investmentbeispiel
|
13.05.2026 10:04:04
SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Galenica-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 76,15 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13,132 Galenica-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Galenica-Aktien wären am 12.05.2026 1 089,95 CHF wert, da der Schlussstand 83,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +9,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Galenica einen Börsenwert von 4,07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galenica AG
|
13.05.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.05.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
27.04.26
|Gesundheitsakteure wollen das «E-Rezept Schweiz» landesweit etablieren (EQS Group)
|
27.04.26
|Healthcare players seek to establish the “Electronic Prescription Switzerland” service nationwide (EQS Group)
|
22.04.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.04.26