Galenica Aktie

Galenica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466

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Galenica-Investmentbeispiel 13.05.2026 10:04:04

SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Galenica eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Galenica-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 76,15 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13,132 Galenica-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Galenica-Aktien wären am 12.05.2026 1 089,95 CHF wert, da der Schlussstand 83,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +9,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Galenica einen Börsenwert von 4,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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