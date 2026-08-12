Galenica Aktie

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WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466

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Profitable Galenica-Investition? 12.08.2026 10:04:01

SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Galenica-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Galenica-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 69,10 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Galenica-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 144,718 Galenica-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Galenica-Papiers auf 81,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 808,97 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,09 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Galenica belief sich zuletzt auf 4,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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