Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Profitable Galenica-Investition?
|
12.08.2026 10:04:01
SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Galenica-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 69,10 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Galenica-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 144,718 Galenica-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Galenica-Papiers auf 81,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 808,97 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,09 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Galenica belief sich zuletzt auf 4,10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galenica AG
|
12.08.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Galenica wächst mit hoher Kontinuität weiter (EQS Group)
|
06.08.26
|Galenica maintains its track record of consistent growth (EQS Group)
|
05.08.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Galenica-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.07.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: Wäre eine Investition in Galenica von vor einem Jahr rentabel gewesen? (finanzen.at)
|
15.07.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.07.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Galenica von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Galenica AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Galenica AG
|86,10
|0,23%