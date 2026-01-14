Galenica Aktie
SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor einem Jahr abgeworfen
Galenica-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 76,95 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Galenica-Aktie investiert, befänden sich nun 129,955 Galenica-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.01.2026 12 527,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 96,40 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25,28 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Galenica betrug jüngst 4,86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
