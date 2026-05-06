Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Rentables Galenica-Investment?
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06.05.2026 10:05:22
SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Galenica-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Galenica-Anteile bei 88,20 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Galenica-Aktie investiert hat, hat nun 1,134 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.05.2026 93,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 82,05 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 6,97 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Galenica eine Börsenbewertung in Höhe von 4,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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