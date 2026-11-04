Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Lukrativer Galenica-Einstieg?
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04.11.2026 10:03:34
SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Galenica-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Galenica-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Galenica-Aktie bei 67,90 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Galenica-Aktie investiert, befänden sich nun 147,275 Galenica-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (89,30 CHF), wäre die Investition nun 13 151,69 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,52 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Galenica einen Börsenwert von 4,42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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