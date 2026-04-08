Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Performance unter der Lupe
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08.04.2026 10:03:55
SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Galenica von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Galenica-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Galenica-Papiers betrug an diesem Tag 80,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Galenica-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 124,611 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.04.2026 11 414,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 91,60 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 11 414,33 CHF entspricht einer Performance von +14,14 Prozent.
Galenica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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