Galenica Aktie

Galenica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466

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Galenica-Investition 01.07.2026 10:04:13

SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Galenica von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Galenica-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Galenica-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 87,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Galenica-Aktie investiert, befänden sich nun 113,895 Galenica-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 601,37 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Papiers am 30.06.2026 auf 84,30 CHF belief. Mit einer Performance von -3,99 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Galenica bezifferte sich zuletzt auf 4,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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