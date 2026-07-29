Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Lukrative Galenica-Investition?
|
29.07.2026 10:03:44
SPI-Wert Galenica-Aktie: Wäre eine Investition in Galenica von vor einem Jahr rentabel gewesen?
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Galenica-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 87,95 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Galenica-Aktie investiert, befänden sich nun 1,137 Galenica-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,00 CHF, da sich der Wert einer Galenica-Aktie am 28.07.2026 auf 87,95 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 100,00 CHF, was einer negativen Performance von Prozent entspricht.
Der Galenica-Wert an der Börse wurde auf 4,35 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!