Galenica Aktie

Galenica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466

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Lukrative Galenica-Investition? 29.07.2026 10:03:44

SPI-Wert Galenica-Aktie: Wäre eine Investition in Galenica von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Bei einer Galenica-Investition vor Jahren, hätten Anleger nun so viel Geld

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Galenica-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 87,95 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Galenica-Aktie investiert, befänden sich nun 1,137 Galenica-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,00 CHF, da sich der Wert einer Galenica-Aktie am 28.07.2026 auf 87,95 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 100,00 CHF, was einer negativen Performance von Prozent entspricht.

Der Galenica-Wert an der Börse wurde auf 4,35 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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