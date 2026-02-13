GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Profitable GAM-Investition?
|
13.02.2026 10:03:58
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GAM-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der GAM-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 0,10 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 104 493,208 GAM-Aktien. Die gehaltenen GAM-Anteile wären am 12.02.2026 13 270,64 CHF wert, da der Schlussstand 0,13 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 32,71 Prozent vermehrt.
Am Markt war GAM jüngst 140,24 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GAM AG
|
13.02.26
|SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GAM-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
11.02.26
|SPI aktuell: SPI beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
10.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
10.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.02.26
|SPI aktuell: SPI-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
10.02.26