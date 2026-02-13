SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GAM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der GAM-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 0,10 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 104 493,208 GAM-Aktien. Die gehaltenen GAM-Anteile wären am 12.02.2026 13 270,64 CHF wert, da der Schlussstand 0,13 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 32,71 Prozent vermehrt.

Am Markt war GAM jüngst 140,24 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at