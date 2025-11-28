SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in GAM von vor 3 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die GAM-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem GAM-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 0,54 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 849,865 GAM-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 295,98 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 27.11.2025 auf 0,16 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 70,40 Prozent.

GAM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 172,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at