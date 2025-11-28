GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Frühes Investment
|
28.11.2025 10:03:43
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in GAM von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem GAM-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 0,54 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 849,865 GAM-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 295,98 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 27.11.2025 auf 0,16 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 70,40 Prozent.
GAM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 172,31 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GAM AGmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Schwacher Handel: SPI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.11.25
|SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in GAM von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|SIX-Handel: SPI verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
26.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Börse Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)