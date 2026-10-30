GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Lukrative GAM-Anlage?
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30.10.2026 10:03:36
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in GAM von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde das GAM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen GAM-Anteile an diesem Tag bei 0,29 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die GAM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 348,384 GAM-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 0,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21,46 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 78,54 Prozent vermindert.
Der Marktwert von GAM betrug jüngst 68,47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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