GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Frühes Investment
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13.03.2026 10:03:45
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in GAM von vor einem Jahr abgeworfen
GAM-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,09 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 109,878 GAM-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.03.2026 gerechnet (0,12 CHF), wäre die Investition nun 133,19 CHF wert. Damit wäre die Investition 33,19 Prozent mehr wert.
GAM war somit zuletzt am Markt 129,39 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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