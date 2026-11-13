GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Rentables GAM-Investment?
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13.11.2026 10:03:46
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GAM-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das GAM-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 6,90 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die GAM-Aktie investierten, hätten nun 1 448,744 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 0,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,92 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 99,13 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für GAM eine Börsenbewertung in Höhe von 65,71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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