GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Lukrative GAM-Anlage?
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10.07.2026 10:04:08
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GAM-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 10.07.2023 wurde die GAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die GAM-Anteile bei 0,30 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die GAM-Aktie investiert hat, hat nun 32 881,757 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der GAM-Aktie auf 0,06 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 005,79 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 79,94 Prozent.
GAM war somit zuletzt am Markt 69,76 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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