SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in GAM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 26.06.2016 wurde die GAM-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die GAM-Aktie bei 6,43 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die GAM-Aktie investiert hat, hat nun 15,550 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.06.2026 1,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,07 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 98,91 Prozent abgenommen.

GAM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 74,44 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at