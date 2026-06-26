GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|GAM-Investition
|
26.06.2026 10:03:50
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor 10 Jahren verloren
Am 26.06.2016 wurde die GAM-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die GAM-Aktie bei 6,43 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die GAM-Aktie investiert hat, hat nun 15,550 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.06.2026 1,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,07 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 98,91 Prozent abgenommen.
GAM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 74,44 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GAM AG
|
26.06.26
|Börse Zürich: SPI verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
26.06.26
|Verluste in Zürich: Das macht der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
26.06.26
|SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.06.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
24.06.26
|Gewinne in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
23.06.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
22.06.26
|Handel in Zürich: SPI fester (finanzen.at)
|
22.06.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu GAM AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GAM AG
|0,07
|-4,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.