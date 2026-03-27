SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in GAM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem GAM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die GAM-Aktie letztlich bei 1,79 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die GAM-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5 593,404 GAM-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 637,65 CHF, da sich der Wert einer GAM-Aktie am 26.03.2026 auf 0,11 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 93,62 Prozent abgenommen.

GAM wurde am Markt mit 123,06 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at