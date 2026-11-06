GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|GAM-Anlage im Blick
|
06.11.2026 10:03:30
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem GAM-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 0,99 CHF. Bei einem GAM-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 007,039 GAM-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 0,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,63 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 93,84 Prozent.
GAM wurde am Markt mit 73,39 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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