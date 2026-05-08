SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren GAM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das GAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die GAM-Anteile bei 0,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 98 522,167 GAM-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 783,25 CHF, da sich der Wert eines GAM-Papiers am 07.05.2026 auf 0,08 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 22,17 Prozent.

GAM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84,33 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at