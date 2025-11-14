GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|GAM-Investition
|
14.11.2025 10:03:43
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die GAM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die GAM-Anteile bei 11,72 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 853,196 GAM-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 150,16 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 13.11.2025 auf 0,18 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 98,50 Prozent abgenommen.
GAM war somit zuletzt am Markt 183,24 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
