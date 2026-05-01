GAM Aktie

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WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627

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GAM-Investment 01.05.2026 10:03:56

SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in GAM eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 01.05.2016 wurde das GAM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die GAM-Aktie bei 8,54 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 117,058 GAM-Papiere. Die gehaltenen GAM-Anteile wären am 30.04.2026 9,41 CHF wert, da der Schlussstand 0,08 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 99,06 Prozent abgenommen.

Der GAM-Wert an der Börse wurde auf 83,16 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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