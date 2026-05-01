GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|GAM-Investment
|
01.05.2026 10:03:56
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 01.05.2016 wurde das GAM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die GAM-Aktie bei 8,54 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 117,058 GAM-Papiere. Die gehaltenen GAM-Anteile wären am 30.04.2026 9,41 CHF wert, da der Schlussstand 0,08 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 99,06 Prozent abgenommen.
Der GAM-Wert an der Börse wurde auf 83,16 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GAM AG
|
01.05.26
|SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Optimismus in Zürich: SPI am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
29.04.26
|Börse Zürich in Rot: SPI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
29.04.26
|SIX-Handel SPI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.04.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
27.04.26
|Montagshandel in Zürich: SPI fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
24.04.26
|SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu GAM AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GAM AG
|0,08
|7,95%