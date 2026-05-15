GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|GAM-Performance
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15.05.2026 10:03:59
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden GAM-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der GAM-Aktie betrug an diesem Tag 0,41 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die GAM-Aktie investierten, hätten nun 241,057 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.05.2026 17,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,07 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,88 Prozent verringert.
Insgesamt war GAM zuletzt 77,72 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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