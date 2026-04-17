GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Frühe Investition
|
17.04.2026 10:03:58
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die GAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das GAM-Papier bei 0,41 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die GAM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24 469,022 GAM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,08 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 070,08 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 79,30 Prozent verringert.
Der Börsenwert von GAM belief sich zuletzt auf 97,10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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