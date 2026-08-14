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WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627

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GAM-Investment im Blick 14.08.2026 10:03:41

SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in GAM-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem GAM-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren GAM-Anteile 1,34 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das GAM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 748,839 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 59,91 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 13.08.2026 auf 0,08 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 94,01 Prozent abgenommen.

GAM war somit zuletzt am Markt 89,00 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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