GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|GAM-Investition
|
24.07.2026 10:03:37
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde die GAM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7,31 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die GAM-Aktie investiert, befänden sich nun 136,751 GAM-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9,30 CHF, da sich der Wert einer GAM-Aktie am 23.07.2026 auf 0,07 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 99,07 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von GAM belief sich zuletzt auf 69,96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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