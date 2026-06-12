GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Profitables GAM-Investment?
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12.06.2026 10:03:55
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 3 Jahren eingebracht
Das GAM-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das GAM-Papier bei 0,38 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2 599,023 GAM-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 165,30 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 11.06.2026 auf 0,06 CHF belief. Mit einer Performance von -83,47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war GAM zuletzt 71,27 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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