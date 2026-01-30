SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 5 Jahren bedeutet

GAM Aktie
Am 30.01.2021 wurde das GAM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,45 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 68,955 GAM-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.01.2026 auf 0,13 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8,96 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -91,04 Prozent.
Der Börsenwert von GAM belief sich zuletzt auf 142,39 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
