WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627

Performance unter der Lupe 30.01.2026 10:03:53

SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die GAM-Aktie gebracht.

Am 30.01.2021 wurde das GAM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,45 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 68,955 GAM-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.01.2026 auf 0,13 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8,96 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -91,04 Prozent.

Der Börsenwert von GAM belief sich zuletzt auf 142,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

