GAM Aktie

GAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627

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Rentable GAM-Anlage? 24.04.2026 10:03:40

SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen GAM-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das GAM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,63 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die GAM-Aktie investiert hat, hat nun 61,532 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5,11 CHF, da sich der Wert eines GAM-Papiers am 23.04.2026 auf 0,08 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 94,89 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von GAM bezifferte sich zuletzt auf 96,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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