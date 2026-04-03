GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|GAM-Anlage unter der Lupe
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03.04.2026 10:03:38
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der GAM-Aktie statt. Der Schlusskurs der GAM-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die GAM-Aktie investiert, befänden sich nun 10,642 GAM-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1,06 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 02.04.2026 auf 0,10 CHF belief. Damit wäre die Investition 98,94 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von GAM belief sich jüngst auf 107,70 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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