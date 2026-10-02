SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen GAM-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der GAM-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das GAM-Papier bei 0,29 CHF. Bei einem GAM-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34 633,234 GAM-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des GAM-Papiers auf 0,07 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 424,33 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 75,76 Prozent.

GAM war somit zuletzt am Markt 77,65 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at