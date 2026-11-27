GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Lohnendes GAM-Investment?
|
27.11.2026 10:03:44
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 3 Jahren bedeutet
Die GAM-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen GAM-Anteile an diesem Tag bei 0,29 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 398,933 GAM-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 0,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190,34 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 80,97 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete GAM eine Marktkapitalisierung von 55,89 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GAM AG
|
17:59
|Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
26.11.26
|Börse Zürich: SPI beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel: SPI fester (finanzen.at)
|
26.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI legt zu (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|Gewinne in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.11.26
|SIX-Handel SPI gibt mittags nach (finanzen.at)
Analysen zu GAM AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GAM AG
|0,05
|-7,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.