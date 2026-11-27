Wer vor Jahren in GAM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die GAM-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen GAM-Anteile an diesem Tag bei 0,29 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 398,933 GAM-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 0,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190,34 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 80,97 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete GAM eine Marktkapitalisierung von 55,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at