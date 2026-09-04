GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|GAM-Anlage unter der Lupe
|
04.09.2026 10:03:59
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GAM von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren wurde das GAM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,29 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 488,088 GAM-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 244,86 CHF, da sich der Wert einer GAM-Aktie am 03.09.2026 auf 0,07 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 244,86 CHF entspricht einer negativen Performance von 75,51 Prozent.
Der Börsenwert von GAM belief sich zuletzt auf 78,96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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