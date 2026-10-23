SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GAM von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in GAM-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit GAM-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,16 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die GAM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60 790,274 GAM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des GAM-Papiers auf 0,06 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 659,57 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63,40 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von GAM belief sich jüngst auf 75,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at